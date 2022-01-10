En iyi film ve Amerikan televizyonu yapımlarının seçildiği, bu yıl 79’uncusu gerçekleştirilen sinema ve televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden Golden Globes (Altın Küre) ödüllerinin 2022 kazananları açıklandı. Bu yıl pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, sonuçlar internet üzerinden açıklandı.

İşte Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen, Oscar ödüllerinin habercisi Altın Küre’nin 2021 kazananları…

En iyi sinema filmi (Drama)

‘THE POWER OF THE DOG’

En iyi sinema filmi (Müzikal veya komedi)

‘WEST SIDE STORY’

En iyi erkek oyuncu (Drama)

WILL SMITH (King Richard)

En iyi kadın oyuncu (Drama)

NICOLE KIDMAN (Being the Ricardos)

En iyi erkek oyuncu (Müzikal veya komedi)

ANDREW GARFIELD (tick, tick… BOOM!)

En iyi kadın oyuncu (Müzikal veya komedi)

RACHEL ZEGLER – (West Side Story)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Sinema)

KODI SMIT-MCPHEE (The Power of the Dog)

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Sinema)

ARIANA DEBOSE (West Side Story)

En iyi yönetmen (Sinema)

JANE CAMPION (The Power of the Dog)

En iyi senaryo (Sinema)

KENNETH BRANAGH (Belfast)

En özgün film müziği

HANS ZIMMER (Dune)

En iyi şarkı

‘NO TIME TO DIE’ (Billie Eilish, Finneas O’Connell)

En iyi animasyon film

‘ENCANTO’

Yabancı dilde en iyi film

‘DRIVE MY CAR’

En iyi televizyon dizisi (Drama)

‘SUCCESSION’ (HBO)

En iyi televizyon dizisi (Müzikal veya komedi)

‘HACKS’ (HBO Max)

En iyi mini dizi

‘THE UNDERGROUND RAILROAD’ (Prime Video)

En iyi erkek oyuncu (TV Drama)

JEREMY STRONG (Succession)

En iyi kadın oyuncu (TV Drama)

MJ RODRIGUEZ (Pose)

En iyi erkek oyuncu (TV Müzikal veya komedi)

JASON SUDEIKIS (Ted Lasso)

En iyi kadın oyuncu (TV Müzikal veya komedi dalında)

JEAN SMART–‘Hacks’ (HBO Max)

En iyi erkek oyuncu (Mini dizi veya televizyon sineması)

MICHAEL KEATON – ‘Dopesick’ (Hulu)

En iyi kadın oyuncu (Mini dizi veya televizyon sineması)

KATE WINSLET – ‘Mare of Easttown’ (HBO)

En iyi yardımcı erkek oyuncu (Dizi, mini dizi veya televizyon sineması)

O YEONG-SU – ‘Squid Game’

En iyi yardımcı kadın oyuncu (Dizi, mini dizi veya televizyon sineması)

SARAH SNOOK – ‘Succession’ (HBO)