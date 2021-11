İpek Filiz Yazıcı’dan aşk pozları

Aşk 101 dizisiyle hayran kitlesini genişleten güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, sosyal medya hesabında “Böylesi mümkünmüş hayatta” notuyla, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Ufuk Beydemir ile aşk dolu pozlarını paylaştı.

Ufuk Beydemir de bu paylaşımın altına, “This is not a movie tihs is real life -Madonna” yorumunu yaptı.