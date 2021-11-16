İlayda Alişan’dan estetik itirafı “Dudak dolgusu yaptırdım”

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Masumiyet’te ‘Ela’ karakterini canlandıran İlayda Alişan, geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda bir AVM’nin çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlamaktan çekinmeyen güzel oyuncu, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Snob Magazin’in haberine göre; Güleryüzüyle objektiflere yansıyan İlayda Alişan, yeni bir projeyle ilgilendiğini belirterek “Okuduğum bir proje var, onu bekliyorum. Biraz da dinleniyorum” şeklinde konuştu.

Makyaj yapmadan alışverişe çıkan güzel oyuncu, “Doğallığı seven biriyim” dedi.

Önceki günlerde, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla gündeme gelen İlayda Alişan, “15 yaşımdaki halim o. 15 yaşında adım attım bu sektöre. Yan yana koymuşlar fotoğraflarımı. Ne diyebilirim ki?” ifadelerini kullandı.

Estetik itirafında bulunan Alişan, “Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok.” dedi.