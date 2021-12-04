Son olarak Masumiyet dizisinde oynayan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, bilindiği gibi dövmeleri çok seviyor. Avşar kızının vücudunda tam13 tane dövme var.

Avşar’ın karnındaki dövmelerden birinin ise ilgi çekici bir öyküsü var. Hülya Avşar, başrolünü Kadir İnanır ile birlikte paylaştığı “Yabancı” adlı filminin çekimlerinde ölümden dönmüş!

Silahla vurulma sahnesinde karnındaki kırmızı boyanın olduğu torba kumandalı fünyeyle patlatılacak ve Hülya Avşar, üzerindeki beyaz gelinliğiyle kanlar içinde kalacakmış.

Bununla görevli olan set çalışanı barutu olması gerekenden daha fazla koyunca, Avşar kızı karnından ağır şekilde yaralanmış. Kadir İnanır tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Hülya Avşar, dokuz saat süren bir ameliyat sonrası günlerce yoğun bakımda tutulmuş.

Hülya Avşar karnında boydan boya uzayan yara izi için çözümü dövme yaptırmakta bulmuş ve ilerleyen zamanlarda da karnındaki bu bölgeyi dövmeyle kapatmış.