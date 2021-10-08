Hangover Nedir?

Hangover nedir ve hangover belirtileri nelerdir özellikle sosyal medyada tartışılan ve kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kişilerin aşırı miktarda alkol alması sonucunda meydana gelen kişilerde olumsuz etki bırakan etkilerdir.

Türkçe kelime anlamı olarak da akşamdan kalmalık anlamına gelen hangover fazla alkol tüketimi sonucunda vücutta bir takım değişiklikler bırakmaktadır bu değişiklikler ise mide bulantısı, sese ve ışığa olan aşırı hassasiyet, vücudun susuz kalması, baş ağrısı ve kılcal damarların genişlemesiyle sonuçlanan gözlerde şişlik.

Hangover süresi kişiden kişiye göre değişmekle birlikte genel olarak en az on iki en fazla ise otuz altı saat sürmektedir ayrıca bazı edinilen bulgular kişilerin hangover süresinin kırk sekiz ve de yetmiş iki saat sürdüğü yönündedir.

Hangover Belirtileri Nelerdir?

Hangover belirtileri genellikle kişinin gün içerisinde aşırı miktarda aldığı alkol sonucu ortaya çıkan ve en az on iki en fazla yetmiş iki saat süren ve olumsuz birçok belirtisi olan akşamdan kalma durumudur. Hangover belirtileri kişilere göre değişebilmekte olup genel olarak bilindik herkes tarafından yaşanan belirtileri de mevcuttur bu belirtiler şu şekilde açıklanıp örneklendirilmektedir:

Hangover belirtileri denince akla ilk gelen vücudun susuz kalması ve aşırı şekilde yorgunluk ve halsizliktir.

Baş ağrısının yan sıra kas ağrısı da akşamdan kalmanın belirtileri arasındadır.

Hem uykuda hem de uykunun biyolojik ritminde yaşanan bir takım bozukluklar örneğin derin uykuya dalamama ve uykunun ani ve sık bölünmesi, azalmış uyku ve yavaş dalga uykusun da yaşanan artış.

Kulak çınlaması olarak da bilinen vertigo ve onun yanı sıra ışığa sese olan aşırı duyarlılık ve hassasiyet.

Ruh halinin değişken hal almasının yanı sıra sinirlilik, depresyon ve anksiyete nin gözükmesi ayrıca sempatik hiperaktivite belirtileri olan artmış nabız, artmış kan basıncı ve terleme.

Hangover Nasıl Geçer?

Hangover nasıl geçer ve hangover’e ne iyi gelir hangover sonrası kişilerin merak ettiği çareler aradığı konular arasındadır ancak hangover öncesi bilinen yöntemler bulunmaktadır. Hangover etkilerini azaltmak mümkün olduğu gibi bilindik birçok yöntemi de bulunmaktadır.

Hangover atlatmak için en bilindik yöntem sıvı tüketimidir ve bol miktarda su tüketimi tüketilen alkolün mideden daha hızlı ve kolay atılmasını sağladığı gibi vücutta yaşanan sıvı kaybını da önleyecektir.

Hangover sonrası tüketilen meyve suyu tüketimi vücudun iyileşmesini kolaylaştıracağı gibi portakal suyu tüketiminden kaçınılması tavsiye edilmektedir. Nane çayı ve zencefil tüketimi hangoverin ortaya çıkardığı mide bulantısına iyi gelmektedir ve sıkça tavsiye edilmektedir.