Demet Özdemir ve Kerem Bürsin’in Disney Plus’un yeni projesinde rol almalarının ardından Hande Erçel’in kıskançlık krizine girdiği iddia edildi.

Kerem Bürsin ile Demet Özdemir sevgili oldu mu?

Hande Erçel’in kıskançlığının altında yatan nedenin bir dönem Kerem Bürsin ile Demet Özdemir’in sevgili oldukları iddiası yer aldı.

2020 yılında Kerem Bursin ve Demet Özdemir’in aşk yaşadığı magazin basınında günlerce konuşulmuştu.

Kerem Bursin Demet Özdemir’le sevgili oldukları hakkında ise sorulan sorulara şu yanıtı vermişti, “Bu konulara hiç girmeyelim. Dünyada konuşulacak daha önemli şeyler var.”

Demet Özdemir ile Kerem Bürsin’İn sevgili oldukları iddialarının hemen ardından Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.