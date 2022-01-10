Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile yaşadığı ilişkiyle son dönemde sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta koronaya yakalanmıştı. Bir haftadır evinde karantina altında olan Erçel, şimdi ise duygusal bir paylaşıma imza attı.

Erçel’in annesi Aylin Erçel, 3 sene önce bugün mücadele ettiği kanser hastalığı sebebiyle yaşamını yitirmişti.

Hande Erçel, sosyal medya hesabından annesinin ölümünün üçüncü senesinde duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak; “Bir Kelebek öptü boynumu. Çok özledim Annecim..” notunu yazı.