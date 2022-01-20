Hande Erçel Demet Özdemir’in instagram’dan çıkarması iddiası ile ilgili soruyu yanıtladı.

Hande Erçel oyuncu arkadaşı Burcu Özberk ile Beyoğlu’nda görüntülendi. Gazetecilerin oyuncu Demet Özdemir’in kendisini instagram’dan çıkarması iddiası ile ilgili sorusuna Hande Erçel, “Öyle bir şey olabilir mi!” dedi.

Yeni projesiyle ilgili konuşma aşamasında olduklarını vurgulayan Erçel, “Net bir şey olursa söyleriz” ifadelerini kullandı.

Kerem Bürsin sorusunu yanıtlamadı

Hande Erçel, ayrıca ablası Gamze Erçel’in doğum günü kutlamasında bulunmayan sevgilisi Kerem Bürsin ile ayrıldığı yönündeki dedikoduları ise cevapsız bıraktı.