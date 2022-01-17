Haluk Levent’in kuruculuğunu üstlendiği AHBAP Derneğinin 26 Kasım 2022 itibarıyla dernekteki görevini bırakacağını ve yurt dışına yerleşeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Haluk Levent’in verdiği bu kararı hayranları tarafından büyük yankı uyandırdı ve sevenlerini üzdü. Görevini bırakmaya hazırlanan Haluk Levent, kendisinin yerine uzun yıllardır ona arkadaşlık yapan sanatçı dostu Feridun Düzağaç‘ın geçmesini arzuluyor.

Haluk Levent, Feridun Düzağaç‘a AHBAP Derneği’nin başına geçip geçemeyeceğini sormuş. Düzağaç, Levent’in bu teklifine henüz net bir cevap vermediği ortaya çıktı.