Halsey Türk çıktı!

Geçtiğimiz günlerde oğullarını dedeleriyle tanıştırmak için İstanbul’a gelen başarılı sanatçı “Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı, baba tarafından ise Afrika-Amerika kökenliyim. Amerika’da yaptırdığım DNA testi sonucunda yüzde 11 Türk çıktım” açıklamalarında bulundu.

2 senedir Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan Halsey geçtiğimiz temmuz ayında ilk çocuğu Ender Ridley’i dünyaya getirmişti. Biraz Türkçe öğrendiğini belirten güzel şarkıcı ayrıca “Ev baklavasını da çok seviyorum” ifadelerini ekledi.