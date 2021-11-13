Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden evlilik sinyalleri

Hadise, yeğeni Hamza’yla fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden, “Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza… sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun…” notuyla paylaştı.

Evlilik yakın mı?

Hadise’nin paylaşımının altına sevgilisi Mehmet Dinçerler’in yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı. Dinçerler’in, “Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size” yorumunu Hadise, “sevdiğim” yazarak cevapladı. Dinçerler’in yorumu üzerine Hadise’nin takipçileri paylaşımın altına, “Dinçerler, Hadise‘ye evlilik teklifinde bulunmuş resmen”, “Evlenir evlenmez kesin çocuk yapar bunlar” yorumlarını yaptılar.