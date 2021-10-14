Günlük Tarzdan Ofis Stiline: Tüm Yönleriyle Süveter Kombin Önerileri

Süveter kombin ve stili, eskilerin yeniden trend olduğu son dönemde gardırobumuzun olmazsa olmaz bir parçası haline geldi. 90’larda oldukça moda olan süveter trendi, 2021 yılında yeniden hayat buldu. Kendall Jenner, Hailey Bieber, Harry Stylesve daha birçok sanatçının da kullandığı bu trendi bizler günlük hayatımızda nasıl kombinleyebiliriz? Günlük tarzdan ofis stiline, ofis stilinden gece hayatına kullanabileceğimiz süveterler hoş görüntüsünün yanı sıra, soğuk sonbahar aylarında içimizi ısıtacak.

Gömlek ile süveter kombinleri

Bisiklet yaka süveter içerisine beyaz gömlek ve bol paça pantolon üçlüsüyle hem rahat, hem eforsuz, hem de oldukça tarz görünebilirsiniz. Günlük tarzda kombin yapmak istediğinizde bol paça bir jean ve bir sneaker ile eşleştirebilirsiniz.

Gömlek ve kumaş pantolon ile süveter kombinleri

Ofis şıklığını yakalamak istediğinizde ise, gömlek üzerine giydiğiniz süveter ile birlikte, kumaş pantolon, bir oxfordya da loafer ayakkabı tercih edebilirsiniz.

Mini etek ve kaban ile süveter kombinleri

Sonbaharın olmazsa olmazı mini etek, kaban ve çizme/bot kombininize süveter de ekleyerek biraz daha eğlenceli ve tarz hale getirebilirsiniz. Spor bir görünüm yakalamak için süveterin içine t-shirt; daha şık bir görünüm kazanmak isterseniz ise tercihinizi gömlekten yana kullanabilirsiniz.

Süveter elbise kombinleri

Sonbaharda bizleri karşılayan bir diğer trend ise gömlek elbiselerin üzerine giyilen uzun süveterler ya da tek başına kullanılan süveter elbiseler. Bir çift yağmur çizmesi ya da postal ile eşsiz bir tarz yakalayabilirsiniz.

Uzun elbise ile süveter kombinleri

Balon kollu ya da yaka detaylı midi ve uzun elbiselerin üzerine giydiğiniz süveterler sizi stil konusunda bir adım ileriye taşıyacaktır. Altına giyeceğiniz espadril, kapalı bir terlik ya da bez ayakkabı ile eşleştirebilir, şık ve spor bir görünüm elde edebilirsiniz.

Yazı Lara Çelikler