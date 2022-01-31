Geçirdikleri trafik kazasında evlilik hazırlığı yaptığı Erdal Şeyda’yı kaybeden Gülçin Ergül’den duygulandıran paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül geçtiğimiz yıl 14 Aralık’ta trafik kazasında evlilik hazırlıkları yaptığı Erdal Şeyda’yı kaybetmişti. Zor zamanlar geçiren ve psikolojik destek alan Ergül, Instagram sayfasında yeni bir paylaşım yaptı.

Karakalemle kendisi ve sevgilisi Erdal’ın fotoğrafını paylaşan Gülçin Ergül, şu notu düştü;

“Üzüntümden sürekli unutuyor olsam da”

“Ayaklarım geri gide gide zorla çıktığım yürüyüşler, tatlı kedilerimizi sevme terapisi, meditasyon, bedenimin izin verdiği kadarıyla yin yoga, anlam arayışı, dostlarımdan duyduğum teselliler, tutunduğum dualarım, baktığım onca güzel anı fotoğrafı ve videolar, hangi düğümde olduğumu üzüntümden sürekli unutuyor olsam da makrome örme terapileri, hafızamdaki müthiş eşsiz güzellikler, enerjik sesi ve kalbimde sevginin ve aşkın en derininin sonsuzluğunu hissetmek, bu gerçekliği karşılıklı hissetmiş olmak, ruhumu öylesine duyumsayan o güzel ruhu kısıtlı süre de olsa tanımış ve hissetmiş olmaktan dolayı minnettar olmak ve bilemediğim hayata karşı isyankarlıktan, acımı zor da olsa kabullenip, ama bu nadide güzel hissi tatmış olmaya şükretmek, bu yoğun hislerle şarkılar üzerinde çalışmak, her zamanki ilgisiyle yanımdaymış gibi hayal ederek şan egzersizleri yapmak, başarılı olunca gülümsediğini düşünmek ve bu düşünceden güç almak, duyguların bastırılmamasına önem vermek, bazen onun o pozitif enerjisine uyum gösterip gülümseyerek anmak… İşte bunlarla deniyorum bu yaşamda güçlenerek hep kalbimde onunla devam edeceğime inanmayı…”

“Aşk hep seninle”

Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı da bu paylaşıma kayıtsız kalamadı. Arkadaşına destek olan Bakıcı, “Canım benim gerçekten gücünü ortaya çıkartarak bütün bu farkındalıklı hislerini yaşaman çok güzel. En saf haliyle sevgiyi hissetmen ve onu en güzel haliyle kalbinde yaşatman çok güzel. Aşk hep seninle…” yorumunu yaptı.