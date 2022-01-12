Yüzümüzde estetik açıdan en çok sorun yaşadığımız bölgelerin başında göz çevresi geliyor. Özellikle pandemi döneminde maske kullanımı ile birlikte göz çevresi tedavilerine olan ilgi daha da artmış durumda. Frozen Eyes, göz çevresinde oluşan gözaltı torbaları, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve renk eşitsizlikleri gibi birçok sorunun tedavisi için cerrahi gerektirmeyen, yeni bir çözüm. Rene Clinic Kurucu Ortakları Uzman Estetisyen Nur Bilen Yavuzer ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof Dr Reha Yavuzer Frozen Eyes’i anlattı.

Frozen Eyes Nedir?

Neslin son teknolojisi olan Frozen Eyes, göz çevresine uyumlu özel başlığı sayesinde göz çevresinde gezebilen ve uygulama yapabilen gözaltı-üstü onarımı ve bakımı yapan yeni bir cihaz. Frozen Eyes daha genç bir göz çevresi için en ideal işlemlerden biri. Gözaltı morluğu, torbalanma, renk eşitsizliği, yaşlanma ile oluşmuş çizgiler ve göz kapağı düşüklüğü için en güvenli uygulamalar arasında yer alıyor.

İlk seansta gözle görülür etki...

Radiofrekans teknolojisi ile, gözaltı ve üstüne uygulanabilir olarak tasarlanan Frozen Eyes, üstün mühendislik teknolojisi ile göz kapağı ve gözaltı derisinin kalitesini arttırıp sarkma problemlerini çözebiliyor. Gözaltı ve üstündeki kararmalarda melanini baskılayarak, göz çevresinin cilt yapısına uygun ince moleküler yapıya sahip olan serumları ile tüm göz çevresi problemlerini tek bir başlık sayesinde daha ilk seansta gözle görülür şekilde tedavi edebiliyor.

Cerrahi işlem istemeyenler için ideal…

Frozen Eyes’ın vibrasyon teknolojisi, hassas göz çevresi için tasarlanan dakikada 600 mekanik salınım özelliğine sahip. Cihaz, alçak frekanslı titreşimler şeklinde ince moleküler yapıya sahip olan serumları, dermis tabakasına yani problemin olduğu alana transfer ediyor. Frozen Eyes, iğnesiz mezoterapi, iğneli ve cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulmadan gözaltı ve üstü problemlerini tedavi edebiliyor.