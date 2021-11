Gizem Karaca: Her gün yaklaşık 4 saat at ve kılıç eğitimi aldım

‘Kara Sevda’, ‘Eve Düşen Yıldırım’, ‘İçimdeki Fırtına ve ‘İnsanlık Suçu’ gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Gizem Karaca , yeni rolüyle dikkat çekiyor. TRT 1’in yeni dizisi ‘Alpaslan Büyük Selçuklu’da ‘Evdokya’ karakterine hayat veren Karaca, başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

“Her gün yaklaşık 4 saat at ve kılıç eğitimi aldım”

Dizideki rolüne rolüne hazırlanmak için 3 ay boyunca özel eğitimler aldığını söyleyen Karaca, “Özel bir stunt ekibinden ve at eğitmenlerinden hafta içi her gün yaklaşık 4 saat at ve kılıç eğitimi aldım. Kılıç eğitimi bittikten sonra hançer kullanmaya başladım. Hançer eğitimi gerçekten çok iyi dikkat ve koordinasyon gerektiren bir şey. Bir dizi projesine bu şekilde profesyonelce hazırlanmak ve bu ortamın sunulması gerçekten çok değerli. İşe önem verildiğini anlamak, oyuncuyu daha da motive ediyor” dedi.

“Çok iyi bir karakter çıkardığımı düşünüyorum”

‘Alpaslan Büyük Selçuklu’ dizisinde Bizans imparatoriçesi olmayı başarmış bir kadını canlandırmanın gurur verici olduğuna değinen Gizem Karaca, “Canlandırdığım karakter, ‘Evdokya Makrembolitissa’ kurgu olmayan tarihte gerçek bir insan. Evdokya tarihte ilk Bizans İmparatoriçesi olmayı başaran kadındır. Güçlü ve hırslı bir kadını canlandırmak, benim için çok kıymetli. Aynı zamanda bolca araştırma yapıp gerçek bilgilere ulaşmak daha da keyif verici. Yepyeni bir imajla, uzun bir hazırlık süreci ile çok iyi bir karakter çıkardığımı düşünüyorum. Evdokya’nın başarılarını ve hikayesini göstermek için çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.