Gardıropların olmazsa olmazları

Militer tavır

Sonbahar mevsiminin favori parçası trençkotlar havaların soğumasıyla birlikte gardıroplardaki yerini alıyor. Moda haftası maratonunda oldukça dikkat çeken trençkot tasarımları izleyicilerden tam not almayı başardı. Toprak tonlarından oluşan ikonik renk paletinin yanı sıra siyah ve alternatif renk seçenekleriyle birçok farklı yorumla karşımıza çıkan bu parça tam anlamıyla günü kurtarmaya geliyor.

Sonbahar romantizmi

Yerlerde savrulan sarı yapraklar, soğuk bir esinti sonbaharın aşk dozunu artırırken siz de doğanın ritmini içinizde hissedin. Trikolardan ceketlere tercih edeceğiniz her parçayla etkileyici bir uyum yakalayabileceğiniz mini etek görünümleri sizlere gerçek bir sonbahar deneyimi vaat ediyor. Görünümünüzü unutulmaz hale getirmek için bereler, şapka çeşitleri ya da deri eldivenler sizlere yardımcı olacaktır.

Oversize’a yeni rakip

Geçtiğimiz sezonlar tam anlamıyla oversize blazer’ların zaferiyle sonuçlanmıştı. Moda dünyasının ve özellikle sosyal medyanın gündemini oldukça meşgul eden bu trend yeni sezonla birlikte yerini crop blazer’lara bırakıyor. Bel oyuntusunu ortaya çıkarmasıyla birlikte herkesin giymeye cesaret edemeyeceği crop blazer’lar tercih edildiğinde tüm ilgiyi üzerine çekiyor. Yükselen crop trendi özellikle Instagram gönderilerini oldukça hareketlendireceğe benziyor.

Şapkasız asla

İlkbahar-yaz sezonunu kasıp kavuran balıkçı şapkaları rüzgarını yeni sezonda da estirmeye devam ediyor. Özellikle suni kürk, deri, rugan, elyaf dolgulu versiyonlarıyla oldukça beğenilen balıkçı şapkaları podyumdan radarımıza takılan parçalardan biri oldu. Tercih edeceğiniz farklı dokulardaki balıkçı şapkalarıyla görünümünüzü kusursuz hale getirebilirsiniz.

Yağmura karşı

Romantik sonbahar yağmurları altında özgürce ama tarzınızdan da ödün vermeden yürümek istiyorsanız, Chelsea botları göz ardı etmeyin. Diz hizasından bileğe kadar birçok boy alternatifi bulunan Chelsea botların alametifarikası ayakkabının altında yer alan yer alan tırtıklı tabanı. Siyahın kurtarıcılığının yanı sıra sonbahar renk paletinin başrolü kahverengi ve tonlarını da gardırobunuza adapte edebilirsiniz.

Alışveriş tutkusu

Podyumda sıkça karşımıza çıkan özellikle deri görünümlü materyallerden üretilen büyük alışveriş çantaları moda dünyasının zamansız ve çok sevilen parçaları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezonlarda avuç içi kadar küçük çantaları gördükten sonra geçiş sezonunda yükselişe geçen hacimli çantalar işlevselliği vurguluyor. Bir de kendinizi alışveriş yapmaktan alıkoyamıyorsanız yeni sezonun büyük çantaları tam size göre.