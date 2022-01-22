ABD’de, film çekimi sırasında yaşanan set kazasında, görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, yeni bir dava şokunu yaşıyor.

“Rust” filminin setinde 21 Ekim 2021’de yaşanan kazayla ilgili soruşturması devam eden Baldwin’e, Afganistan’da hayatını kaybeden Amerikan askeri Rylee McCollum’un kız kardeşi Roice McCollum tarafından 25 milyon dolarlık “karalama ve ihmal davası” açıldı.

ABD medyasında yer alan dava dilekçesine göre, 6 Ocak 2021’de başkent Washington’daki Kongre protestosundan fotoğraf paylaşan Roice’i “isyancı” olmakla itham eden Baldwin, ABD Bölge Mahkemesinde açılan davada asker yakınına iftira atmakla suçlandı.