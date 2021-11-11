Feryal Gülman, eşi ve eşinin sevgilisiyle pişti oldu!

İş insanı Kemal Gülcan ve avukat sevgilisi Eda Cideli, Fransa’dan İstanbul’a dönüş yolculuğundaydılar. Uçakta aynı zamanda Kemal Gülman’ın eşi Feryal Gülman da yolculuk yapıyordu.

“Belasını arıyor”

Kemal Gülman, muhabirlere eşi ile ilgili, “O haber verdiğine göre ona sorun, belasını arıyor” açıklamasında bulundu. Feryal Gülman ise durumla alakalı, “Uçakta gördüm, şaşırdım. Boşanma sürecimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yanımda kocam, arkamda sevgilisi”

Konuyla ilgili ‘Magazin Masası’na açıklama yapan Feryal Gülcan, “Uçakta olduklarını bilmiyordum Ben 3A’da oturdum, Kemal Bey 3D’de oturdu. Sevgilisi Eda Hanım da 4D’de idi. Hostese ‘Yanımda kocam, arkamda sevgilisi oturuyor, lütfen yerimi değiştirin’ dedim. ‘Corona virüsünden dolayı değiştiremeyiz” dediler” ifadelerini kullanarak, “O benim hâlâ kocam. İstersem gazeteci, istersem de dedektif çağırırım. Biz hâlâ boşanmadık ama sevgilisi yanında. Zina davası açabilirim. dedi.