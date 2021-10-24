Fatih Ürek ve Demet Akalın Barıştı mı?

Geçtiğimiz günlerde Fatih Ürek, Demet Akalın’ın Gelinim Mutfakta ekibini yorduğunu ve programdan ayrıldığını söylemişti. Sonrasında programa telefonla bağlanan Demet Akalın, Fatih Ürek’e “O niye benim hakkımda konuşuyor” diyerek sinirlenmişti. Fatih Ürek muhabirlerin o günle ilgili sorularını yanıtladı.

“Kırgınlığım bitmedi”

Canlı yayın tartışmasından sonra Demet Akalın’la barış sağlanıp sağlanmadığına yönelik soruya Ürek, “Barış sağlanmadı,kırgınlığım bitmedi” dedi.

“Bir de o düşünsün”

Kimseyle polemiğe girmek istemediğini ifade eden Ürek’e, muhabirler yılların geçtiğini söyleyerek barışma ihtimalleri olup olmadığını sorduklarında ise Ürek, “Yılları ben mi düşüneceğim? Bir de o düşünsün yılları, hep ben mi düşüneceğim?” şeklinde cevap verdi.