Fashion Week İstanbul’a Geri Sayım Başladı

New York, Londra, Milano ve Paris sonrası moda haftalarından sırada İstanbul var. 12-15 Ekim tarihleri arasında dijital olarak gerçekleşecek Fashion Week İstanbul, 29 şov ve 38 tasarımcının koleksiyonuyla bizleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Sektörün yaratıcılarını ve Türkiye modasını tüm dünyaya taşıyacak etkinliğin takvimi açıklandı. Özgür Masur, Gökay Gündoğdu, Dice Kayek, Arzu Kaprol, Deniz Berdan, Ceren Ocak, Çiğdem Akın, Dilek Hanif, Emre Erdemoğlu, Lug Von Siga, Mehtap Elaidi, Nedo by Nedret Taciroğlu, Sudietuz ve çok daha fazla isim, moda haftası kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek. Yönetmenliğini Marie Schuller’ın üstlendiği tanıtım filmi aksiyon filmi efektiyle heyecan uyandırdı.

14-17 Ekim tarihleri arasında ise moda haftası kapsamında özel bir sanat seçkisi ziyaretçilerle buluşmayı planlıyor. Fashion Week İstanbul presents Istanbul State of Mind sergisi ziyaretçilerini ağırlayacak. İki farklı mekanda ve iki ana başlıkta gerçekleşecek sergide, İstanbul’dan izler taşıyan interaktif performanslarla çağdaş sanat, müzik, tasarım, sahne sanatları ve edebiyat alanları modayla harmanlanan özgün bir kürasyonla sunulacak.

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