Farah Zeynep Abdullah’ın yeni imajı çok beğenildi

En son ‘Masumlar Apartmanı’ adlı dizide ‘İnci’ karakterine hayat veren güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın diziden sürpriz bir şekilde ayrılması sevenlerini üzmüştü. Daha sonra güzel oyuncunun bir sinema filmi projesiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığı söylendi.

Şarkıcı Bergen’in hayatını konu edinen filmde başrol oynayacak olan Abdullah, yeni rolü için imaj değişikliğine gitti. Başarılı oyuncu, yeni filmde Bergen’i canlandıracağı sarı saçlarından vazgeçti. Bir dergi için verdiği pozları sosyal medyadan paylaşan 32 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah, koyu kahve tonlarındaki yeni saç rengiyle hayranlarının beğenisini topladı.