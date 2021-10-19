Fahriye Evcen’den Orta Doğu’ya Proje Müjdesi!

Burak Özçivit‘in Yurtdışı için çıkaracağı kitap projesine eşi Fahriye Evcen‘den ilk yorum geldi.

Kitabın içerisinde; Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in Kitabında eşinden ve onun mesleki başarısından da nüktelerin olup olmadığı sorulduğunda esprili dille “Belki benimde bir payım vardır hayatının bir yerinde” dedi.

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen aslında bu projenin tek Burak Özçivit’e ait olmadığını kendisinin de eşinden ayrı olarak bir kitap projesi olduğunu sevenlerine duyurdu.

Kitaplar tamamen Yurt dışı için planlamış bir proje olup Evcen’nin hayatından ve mesleki yaşam öyküsünün yer alacağı ve Orta Doğu’ya rol model olarak gösterilmesi amaçlanan bir proje olması hedefleniyor. Kitabın tamamını kendilerinin yazmadığını söyleyen güzel oyuncu hayatlarından ve kariyerlerinden anekdotlar yer aldığı onları seven ve takip eden insanlara motivasyon amaçlı bir proje olduğunu vurguladı.

Yazı Funda Güneş