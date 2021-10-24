Fahriye Evcen Oğlu için Öyle Bir Şey Yaptı ki!

Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi. Televizyona geri dönen güzel oyuncu, ajanstan çıkar çıkmaz karşısında muhabirleri görünce şaşırdı.

Oğlunu istediği zaman görebilecek

Takvim’den Doğan Savaş’ın haberine göre; Elinde bir güvenlik şirketinin kartı olan Fahriye Evcen, güvenlik sistemi kurdurarak oğlu Karan’ı istediği zaman görebilmeyi istiyor. Evcen, gazetecilerin “Güvenlik kartı Karan için mi?” sorusuna, gülerek karşılık verdi.

“Dil bilmesi önemli değil”

2 yıllık süreçte 15 dadı değiştirdiği söylenen Fahriye Evcen, “Sadece çocuğa sevgi ile yaklaşmasına bakıyorum. Özellikli olması önemli değil, çocukla bağ kurması yeterli. Dil bilmesi de önemli değil öncelikle bizim dilimizi iyi bir şekilde öğrenmesi önemli” diyerek söylemleri yalanlamıştı.