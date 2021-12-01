Milli boksörümüz Sinan Ulutürk ile eski sunucu Leyla Süleymanova’nın 6 yıllık evliliği bitmeye hazırlanıyor. Sinan Ulutürk’ten 10 yaş büyük olan eşi Leyla Süleymanova, şiddet ve ihanete maruz kaldığını gerekçeleriyle Uluturkten boşanmak için dava açtı.

Evliliğinde yaşadığı sorunları anlatan Leyla Süleymanova, “Eşim, sürekli sen benden yaşça büyüksün, kendime genç kadın alacağım, gidip Aleyna Tilki ile evleneceğim’ diyerek evliliğimde baskı ve psikolojik şiddet uyguluyor” şeklinde konuştu.

Eşinin açtığı boşanma davasından sonra ihanete uğradığını ileri süren milli boksör de 1 milyon TL tazminat isteğinde bulundu. Çıkan bu haberlerden sonra Aleyna Tilki’den nasıl bir açıklama geleceği merak konusu oldu.