Bulunduğunuz ya da çalıştığınız ortamda özellikle evinizde aileniz ile televizyon keyfi yaparken bulunduğunuz kapalı mekanların havasının ne kadar kirli olduğunu sorguladınız mı? Kapalı kalan ortamlarda ne kadar havalandırırsanız havalandırın tamamen temiz bir havaya sahip olamazsınız ama birazdan sıralayacağımız bitkiler bulundukları ortamdaki benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyak gibi kimyasalları temizleyerek göz tahrişi, baş ağrıları, astım, halsizlik gibi sağlık sorunlarının oluşma riskini oldukça azaltıyor.

1- Paşa Kılıcı

Bakımı oldukça kolay olan bu bitki genellikle ofislerde tercih edilir. Serin ve ışık alan bir yerde bulunduğu sürece susuzluğa dayanabilen bu bitki tüm gece boyunca oksijen salgılayacaktır.

2- Çim Zambağı

Mor renkleriyle göz alıcı bir güzelliğe sahip olan çim zambağı trikloretilen, amonyak ve ksileni havadan temizleyebiliyor. Genelde gölge yerlerden hoşlanan bu bitki hem çiçekleriyle evinizi renklendirecek hem de soluduğunuz havanın kalitesini arttıracaktır.

3- Salon Sarmaşığı

Duvarınızın yüzeyini tamamen kaplayabilme potansiyeline sahip hızlı büyüyen bir bitkidir. Bulunduğu ortamdaki havadan kirli gazları yok etme konusunda oldukça başarılı olan salon sarmaşığı, yüksek bir noktaya koyulduğu zaman oldukça hızlı büyür.

4- Aşk Merdiveni

Sık ve ve minik yaprakları sayesinde havadaki formaldehit ve ksileni rahatlıkla temizleyerek, geriye taptaze bir hava bırakıyor. Sağlıklı bir şekilde büyümesi için, güneşe direkt temastan hoşlanmayan bitki aydınlık bir ortamda bulunması yeterli oluyor.

5- Barış Çiçeği

İç mekan dekorasyon bitkisi olarak da kullanabileceğiniz çok şık görünümlü bu bitki, solumamızın sakıncalı olabileceği benzen, formaldehit, trikloretilen, ksilen, amonyağı temizlemede oldukça etkilidir.

6- Cüce Hurma Palmiyesi

Işığı ve nemi seven cüce hurma palmiyesi, havadaki Formaldehiti ve kliseni temizleyerek bulunan ortamın hava filtresi görevini üstlenirken aynı zamanda görkemli görüntüsü ile büyük salonların vazgeçilmez bir bitkisi haline gelme potansiyeline sahip.

7- Flamingo Çiçeği

Flamingo çiçeği, gün ışığını sevdiği gibi her zaman vaktin sulanmak ister. Yerini sevdiği zaman havadaki amonyağı, formaldehiti ve ksileni temizleyerek temiz hava solumanız için uygun ortamı yaratacaktır.

8- Çin Herdemyeşili

Asil görünümüyle bulunduğu yerdeki hem mecaz hem gerçek anlamda havayı değiştirecektir. havadaki formaldehiti ve benzeni temizleyerek solumanız için uygun hale getirir.

9- Dracaena – Marginata

İki isme sahip bu güzellik, her mevsimde oda sıcaklığında rahatlıkla yaşayabilen bir bitkidir. Ortamın havasını benzen, trikloretilen ve ksilenden rahatlıkla arındırıyor fakat eğer evinizde kedi ya da köpek besliyorsanız minik dostlarımız için zehirli olabilir.

10- Kasımpatı

Kasım aylarında yetişen bu rengarenk çiçekler evinize renk katmakla kalmayıp amonyak, benzen, formaldehit ve ksilen benzeri kimyasalları yok ederek havanızı temizler.

Melike Şanlı