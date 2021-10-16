Erasmus Nedir, Erasmus Nasıl Yapılır?

Nasıl Yapılır? Günümüzde aktif olarak üniversite eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin birçoğu yurtdışında bir ülkede eğitim almak, farklı coğrafya ve kültürden daha fazla insanla tanışmak ve de bilmekte oldukları yabancı dilleri daha da çok geliştirmek gibi pek çok nedenden ötürü okullarının sunmuş olduğu imkanlar dahilinde ve belirli gereklilikleri sağlıyor olmak koşuluyla Erasmus programına katılmak faydalanmak isterler. Erasmus programının öğrencilere katkıda bulunduğu pek çok önemli avantajı bulunmaktadır. Peki öğrencilerin geleceği ve iş kariyerleri için önemli olabilecek olan Erasmus Nedir? Nasıl Yapılır? Öğrencilere sunmuş olduğu avantajları nelerdir? haydi gelin hep birlikte bu soruların cevabını inceleyelim.

Erasmus Nedir?

Erasmus Nedir? Adını Hümanizim akımının en önemli temsilcilerinden birinden almış olan Erasmus, 1987 yılında yükseköğretim mecralarının birbirleri arasında birliktelik oluşturmalarına yöneltmek amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulmuş bir eğitim programıdır. 2004 yılına kadar Erasmus olarak isimlendirilmiş olan program 2004 yılı ve sonrası itibariyle Erasmus Plus olarak kullanım görmeye başlamıştır. Bu program üniversitelerin anlaşmaları oldukları yurt dışı üniversitelerine öğrenci gönderebilmelerini ve de yurtdışından öğrenci kabul edebilmelerini sağlamaktadır. Programın kuruluş amacı yükseköğretim mecralarının ortak projelerde yer alabilmelerini sağlamak, 2 ay ile 1 yıl arası değişmekte olan kısa süreçlerde öğrenci değişimleri yapabilmelerini sağlamaktır. Ve bunlar için de gereken maddi destek karşılıksız olarak üniversite ve öğrencilere düzenli olarak yapılmaktadır. Erasmus, öğrenciler için farklı kültürlerden yeni insanlar tanımak, alanında kendini daha iyi geliştirmesine olanak sağlamak, yabancı dilini o dili konuşan insanlar arasında vakit geçirerek daha da çok geliştirmek, okul sonrası akademik veyahut iş kariyerinde önemli bir referans olmak gibi pek çok önemli konudan ötürü büyük önem arz etmektedir. Öğrenciler için son derece önemli olan bu konuda Erasmus Nedir? Nasıl Yapılır? gibi sıkça sorulan sorulara makalemiz içerisinde sizler için genişçe cevaplar verilmiştir.

Erasmus Nasıl Yapılır?

Erasmus yapabilmek adına öncelikle üniversitenizin Erasmus yönetimini gerçekleştirmekte olan bölümüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Erasmus yapabilmek adına üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber karşılıyor olmanız gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bunlar GANO, Erasmus için yapılacak dil sınavında geçer not almak ve istenilen belgeleri temin etmek gibi şartları kapsamaktadır. Başvurular genelde Ekim ayı içerisinde başlayıp Şubat ayının sonu gibi tamamlanmaktadır. Başvuruyu yaptıktan sonra gerekli şartları da sağlamış iseniz devam eden süreçte başvurunuz kabul görürse yurtdışında eğitim görmek istediğiniz üniversite ile sizin üniversiteniz iletişime geçecektir. Daha sonrasında üniversiteniz başvurunuzun onaylandığını ve bundan sonra yapmanız gerekenleri size bölümünüzün Erasmus sorumlusu aracılığıyla aktaracaktır ve böylece Erasmus serüveniniz başlamış olacaktır.

Erasmus Yapmak İçin Gidilebilecek Ülkeler

Erasmus imkanı sunmakta olan anlaşmalı üniversitelerden en az birinin Avrupa Birliğine üye olması gerekmektedir. Bu husus doğrultusunda Avrupa’da yer alan pek çok ülkede Erasmus yapmak mümkündür.