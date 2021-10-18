Enes Batur’dan Okan Bayülgen’e Şok Sözler

Enes Batur, bir süre önce sosyal medyadan ünlü olanlar için “Onların hepsi çöp” ifadelerini kullanan Okan Bayülgen’e yanıt verdi

“Villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim”

Okan Bayülgen’in sosyal medya ünlüleri için söylediği “Onların hepsi çöp” ifadelerine, ünlü youtuber Enes Batur yanıt verdi.

Alara Eriç’in yeni şarkısı “Yıldızlar”ın tanıtımı için Taksim’de bir otelde gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Enes Batur, “Onun bu yaptığı tamamen çocukluk. Onun yerinde olsam villamda ayaklarımı uzatır, dinlenirdim” ifadelerini kullandı.