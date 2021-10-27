Endoskopi Nedir? Endoskopi Nasıl Yapılır? Endoskopi Hangi Hastalıklarda Yapılır?

Endoskopi, tedavi ve teşhis amaçlı yapılmaktadır. Sindirim sistemi ile ilgili oluşan problemlerde sindirim sistemini incelemek amaçlı ağızdan girilerek yapılan bir işlem olmaktadır. Herhangi bir cerrahi müdahale söz konusu olmamaktadır. Ağızdan yapıldığı gibi makat bölgesinden de yapılmaktadır ve teşhis ve tedaviler için kullanılmaktadır. Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır? Endoskopi hangi hastalıklarda yapılır? Gibi soruların cevapları sizler için hazırlandı!

Endoskopi Nedir?

Sindirim sistemini incelemek amaçlı ağızdan girilerek yapılan ve herhangi bir cerrahi müdahaleyi gerektiremeden olan bir işlemdir. Gastroenteroloji uzmanı tarafından vücutta herhangi bir kesi işlemi yapılmadan organın incelenmesi gerçekleşmektedir. Mide, yemek borusu ya da on iki parmak bağırsak gibi organlarda meydana gelen sorunları teşhis etmede kullanılan bir yöntemdir.

Endoskopi, teşhis amaçlı olduğu gibi tedavi amaçlı da yapılabilmektedir. Ucunda kamera ve ışık bulunmaktadır ve oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Esnek bir tüpten oluşan endoskop ucuna, gerekli görüldüğü zamanlarda özel aletler de eklenmektedir. Örneğin bir biyopsi yapılacağı zaman özel aletler endoskopa eklenebilmektedir.

Endoskopi Nasıl Yapılır?

Endoskop ile işleme başlamadan önce dikkat edilmesi gerekli bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar sağlık açısından önemlidir ve şu şekilde belirtilmektedir:

Endoskop ile işleme başlamadan önce midenin boş olması gerekmektedir. Bu sebeple işlem gerçekleşmeden 8 saat kadar öncesinde yemek yeme ve sıvı tüketimi bırakılmalıdır.

Hastanın kullandığı bütün ilaç bilgileri gastroenteroloji uzmanına söylenmelidir.

Kan sulandırıcı ilaçlar hasta kişilerde kanamaya neden olabilmektedir. Bu nedenle işlemden birkaç gün önce bırakılmalıdır.

Endoskopi Nasıl Yapılır?

Endoskopi işlemi gerçekleşmeden önce hasta sol tarafında döndürülmektedir ve 90 derecelik bir açı alması sağlanmaktadır. Uzman tarafından gerekli görülen durumlarda, hasta bireyin takip edilmesi amaçlı tansiyon, kalp atış hızı ve solunum için elektrotlar takılabilmektedir.

işlemi gerçekleşmeden önce hasta sol tarafında döndürülmektedir ve 90 derecelik bir açı alması sağlanmaktadır. Uzman tarafından gerekli görülen durumlarda, hasta bireyin takip edilmesi amaçlı tansiyon, kalp atış hızı ve solunum için elektrotlar takılabilmektedir. Hasta olan bireye sakinleştirici verilebilmektedir. Böylelikle işlem sırasında yaşanacak rahatsızlıkları ve öğürmeleri en aza indirmek mümkündür.

Boğazı uyuşturmak amaçlı ağız içine anestezik püskürtülmektedir.

Plastik bir ağız koruyucu kullanılarak ağızın açık tutulması sağlanmaktadır.

Endoskop ağıza yerleştirildikten sonra uzman tarafından yutulması söylenebilmektedir. Boğazdan geçerken yutma işlemi sırasında boğazda baskı hissi oluşabilmektedir.

Yapılan bu işlemler kişilerin nefes almasını engellememektedir.

Hasta bireyler endoskopun boğazdan geçmesinden sonra konuşamamaktadır ancak çeşitli sesler çıkarabilmektedir.

Endoskopi işlemi sırasında hasta bireyden elde edilen görüntüler ekrana yansıtılmaktadır. Daha sonra incelemeler yapılmak üzere de kaydedilmektedir.

işlemi sırasında hasta bireyden elde edilen görüntüler ekrana yansıtılmaktadır. Daha sonra incelemeler yapılmak üzere de kaydedilmektedir. Örnek almak ya da polip çıkarmak amaçlı endoskoptan özel olan cerrahi aletler geçirilebilmektedir.

Muayene işlemi bittikten sonra endoskop, ağızdan yavaşça çekilmektedir. Genel olarak işlem 15 ya da 30 dakika kadar sürmektedir.

Endoskopi Hangi Hastalıklarda Yapılır?

Endoskop ile işlem, teşhis amaçlı ve tedavi amaçlı yapılabilmektedir. Birçok sebepten dolayı da yapılabilmektedir. Kanamalar, geçmeyen karın ağrıları, devam eden mide bulantısı, mide ülseri ya da tümörler gibi sebeplerden dolayı yapılabilmektedir.