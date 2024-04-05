Her yıl uzun ve yoğun bir iş temposundan sonra küçük bir tatil ile seneyi taçlandırıyoruz. Belki sıklıkla tercih ettiğiniz bir tatil beldesinde ya da yazın kullandığınız kendinize ait bir evde. Peki farklı bir deneyime ne dersiniz? Küçük bir değişikliğin bedeninize ve ruhunuza iyi geleceğiniz düşünüyorsanız ve ilginç bir deneyime hazırım diyorsanız doğru yerdesiniz. Elbette farklı bir tatil için ilk ihtiyacımız olan şey farklı bir konaklama yeri. Hayır hayır, farklı otel derken lüks ve yüksek binalar, her şey dahil imkanlardan bahsetmiyorum. Tamamen sıra dışı bir otel. Alışılmışın dışında, maceralara atılmanızı sağlayacak yepyeni bir yer. İşte ilginç konseptleriyle alışılmışın dışında sıra dışı 5 otel…

1. Hôtel de Glace

Sıfır derecenin altında, kendinizi parıltılı bir evren içerisinde bulacağınız, kar ve buzun hüküm sürdüğü harikalar diyarı Hotel de Glace ile listemize başlıyoruz. Gösterişli buz heykelleri ve kusursuz bir ışıklandırmanın akıllıca bir kombinasyonuyla, bu işletme başka bir yerde nadiren bulabileceğin parıldayan bir güzellik saçıyor. Görüp dokunabileceğin çoğu şey buzdan şekillendirilmiş ama merak etmeyin yastık ve yorganlar buna dahil değil.

2. V8 Hotel

Sevgili araba tutkunları, bu otel tam size göre! Bir gün bir Cadillac veya Mercedes Benz’in içinde uyanacağını hayal etmekle yetinmeyip, bunu bizzat gerçekleştirebilirsiniz. Stuttgart’taki bu otel, daha fazla bacak mesafesi ve fabrika çıkışı standart bir arabadan daha küçük bir kaporta ile bunu gerçekleştirirken sizler için de unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca buradaki konaklama sırasında uykuya dalmak için 10 farklı araba süitinden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

3. Norrqvarn Hotell & Konferens

Küçüklüğünü Şirinler izleyerek geçiren bir nesilin hayalini gerçekleştiren, şapkalı mantar ve ağaç gövdesinde konaklama imkanı sunan bir diğer otelimiz ile devam ediyoruz. Göta Kanalı’nın kıyısında ve Lyrestad yakınlarında, İsveç’in muhteşem açık alanlarından faydalanabileceğiniz bu oteli, soğuk kış günleri göz önüne alındığında, mayıs ve eylül aylarında tercih etmenizi tavsiye ederiz. Bir peri gibi hissedeceğiniz bu otelde sonsuza dek mutlu yaşamak ister miydiniz?

4. Sala Silvermine Hotel

Şimdi de bir gümüş madeninin derinliklerine dalıyoruz. İsveç’in Sala Gümüş Madeni‘nde uyumaya ayrılmış alan aslında tuhaf 15 odadan oluşan mütevazı bir pansiyon. Ancak 155 metre kadar derinlere indiğinde, daha önce konakladıklarına hiç benzemeyen kuytu bir oda sizleri beklemekte. Dünyanın en derinindeki otel odası olan bu Maden Süiti, horlayan konuklardan ve dikkat dağıtan diğer şeylerden uzakta bir parça huzur arayan seyahatçiler için kusursuz bir yer olmakla beraber dışarıdaki dünyadan uzak bir tatil imkanı sunuyor. Merak etmeyin her sabah yeni hazırlanmış kahvaltınız ile resepsiyon size günün aydığını haber verecek.

5. Null Stern Hotel

Ve listemizin son sıradışı oteli sıfır yıldızlı Null Stern. “Bu otelin tek yıldızı sizsiniz” sloganı ile hizmet veren bu otelin duvarları ve çatısı yok. Evet evet, yanlış duymadınız yok. İsviçre Alpleri’nde, Graubünden kanyonunda bulunan otel, deniz seviyesinden tam 6,463 feet yüksekte yer alıyor. Otelde bulunan tek oda, bir yatak, iki başucu sehpası ve gece lambasından ibaret. Eşine az ratlanır konseptteki bu otel farklılık arayanlar için de mükemmel bir tercih olabilir. Ayrıca otel sıfır yıldızlı olduğunu iddia etse de, Alp dağlarının muhteşem berraklıktaki gökyüzünden sizi aydınlatacak olan binlerce yıldız bizce gayet yeterli…

“Gezgin, bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder” der Goethe siz de bu sıra dışı otelleri mutlaka keşfe çıkmayı unutmayın…

Kardelen Tuana May

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