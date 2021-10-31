En hızlı koltuk altı beyazlatma yöntemi

Neredeyse her kadının özellikle yaz aylarında en büyük problemi koltuk altı kararması problemidir. Bu problemi ortadan kaldırmak için öncesinde nedenini irdelemek daha doğru olacaktır. Kıyafet seçiminizi bile etkileyen koltuk altı kararması probleminin pek çok sebebi vardır. Yaz aylarında aşırı terleme ve havasız kalma başlıca sebeplerinden biridir. Bununla birlikte aşırı sıcak ağda yapmak, jiletin deriye hasar vermesi ve alerjik reaksiyon gösterecek epilasyon yöntemlerini kullanmak da koltuk altlarının kararmasına sebep olacaktır. Aynı zamanda deodorant kullanımı ve genital etkenler de koltuk altının kararmasına sebep olabilir.

Peki, koltuk altı kararması nasıl geçer? Her kadın koltuk altındaki karartıyı yok etmek için çeşitli yöntemlere başvurabilir. Kimi zaman doğal ve bitkisel yöntemlere başvururken kimi zaman tıbbi yöntemlere de başvurmak mümkündür. Anca bunlara gerek kalmadan evde birkaç malzeme ile hazırlayacağınız kür sayesinde koltuk altı kararmasından kurtulabilirsiniz.

En Etkili Koltuk Altı Beyazlatma Yolu

En etkili koltuk altı beyazlatma yöntemi tuz ve limonu karıştırmaktır. Tuz ve limonu karıştırıp koltuk altına sürmeniz hem uzun müddet bölgenin beyaz kalmasını hem de tüylerin daha geç çıkmasını sağlayacaktır. Haftada 1 kez bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Evinizde limon yoksa da üzülmeyin. Patates ve salatalık gibi sadece 2 malzeme ile de koltuk altı kararmalarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte tarifi;

Patates ve salatalığı iyice rendeleyin.

Suyunu bir torba ile kaba aktarın.

Hazır olan suyun içine pamuğu batırarak koltuk altlarınıza tampon yapın.

Bu yöntemi de haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

Bitkisel veya Cerrahi Yöntemler Koltuk Altı Beyazlatmada Etkili midir?

Bitkisel yöntemler kadınlar tarafından sıkça başvurulan yollardan biridir. Aynı şekilde cerrahi yöntemlerden de lazer tedavisi sık başvurulan tedavi yöntemlerden biridir. Ancak bu tedavilerin ne düzeyde etkili olduğu hakkında kesin bilgi verilemez. Çünkü kişinin cilt yapısı ve bağışıklığına göre elde edilen verim değişkenlik gösterir.

Her kadının cilt yapısı farklıdır, bazı ciltlerde alerjik reaksiyon göstermeyen ürün veya tedaviler bazı ciltlerde tahriş oluşturabilir. Bunun için kendi yönteminizi kendiniz bulmanız ve etki göstermesi için bir müddet düzenli bir şekilde devam etmeniz gerekir.

Koltuk Altı Kararması Nasıl Önlenir?

Koltuk altı kararması, ne kadar doğal veya cerrahi yöntemler ile de giderilse bu kararması önlemek en doğrusu olacaktır. Terleme, havasızlık, kozmetik ürünleri kullanımından kaynaklı etkenleri ortadan kaldırmalısınız. Bunun için alerjiniz olan kozmetik ürünlerinin yerine doğal ve bitkisel hassas ürünleri kullanabilirsiniz.

Terleme ve havasızlıktan kaynaklı sorunu ortadan kaldırmak için koltuk altı botoksu yapabilirsiniz. Eğer sadece koltuk altı kararmasından korunmak istiyorsanız güneşe çıkarken kozmetik ürünlerinden değil, bitkisel kaynaklı ürünlerden kullanabilirsiniz. Bununla birlikte jilet ile tıraş oluyorsanız ters yönden değil, tüylerin çıkış yönünden kesebilirsiniz.