En Az Bulunan Kan Grubu: Altın Kan

Bilindiği gibi sekiz temel kan grubu var. Bunlar: A pozitif (A+), A negatif (A-), B pozitif (B+), B negatif (B-), AB pozitif (AB+), AB negatif (AB-), 0 pozitif (0+) ve 0 negatif (0-). Bir de Rh-null var!

İlk olarak 1961’de Avustralya Aborjinlerinde bir kadında görülen dünyanın en nadir bulunan kan grubu olan Rh-null ya da diğer ismiyle Altın Kan grubu, dünyada sadece 43 kişide bulunuyor. Paris’deki Ulusal İmmünohematoloji Laboratuvarı Direktörü Dr. Thierry Peyrard, bu kan üzerinde yaptığı araştırmada bu kan için, “Rh Null’u bir şeye benzetmemiz gerekirse bu altın olacaktır, Bu resmen altın kan” deyince adı da bulunmuş oldu!

Altın Kan büyük risk!

Nadir bulunan bu kan grubu bir şans mı yoksa bir risk mi? Bu nadir kanı taşıyanlar, kan bağışına ihtiyaç duymaları durumunda risk altındadır. Rh-null, Rh kan sistemlerine sahip olanlar için evrensel bir donör tipidir, yani herkese kan verebilir, ancak sadece kendi kan grubundan kan alabilir ve sadece dokuz aktif kan bağışçısının var olduğu bilinmektedir.

Türkiye’de en yaygın kan grubu hangisi?

Türkiye’de en yaygın bulunan kan grubu A Rh pozitif olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemizde en az rastlanan kan grubu ise AB Rh negatif kan grubudur. Kızılay’ın verilerine göre halkın yüzde 39’u A Rh pozitif, yüzde 29’u 0 Rh pozitif, yüzde 14’ü B Rh pozitif, yüzde 6’sı A Rh negatif, yüzde 5’i AB Rh pozitif, yüzde 4’ü 0 Rh negatif, yüzde 2’si B Rh negatif, yüzde 1’i de AB Rh negatif kan taşıyor.