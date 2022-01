Tüm dünyada NFT’lere ve Metaverselere olan ilgi oldukça arttır. Ünlü rap sanatçı Eminem de dahil olmak üzere bir çok ünlü sanal alana giriyor. Eminem en son 450.000 USD karşılığında bir NFT satın aldı .

‘EminApe’ olarak adlandırılan grafik, her ikisi de gerçek hayatta Eminem tarafından sıklıkla giyilen haki bir asker şapkası ve altın bir zincir kolye giymiş, imza niteliğindeki Brod Ape figürünü gösteriyor.

Dijital sanat eseri, BAYC üyesi GeeGazza tarafından 123.45 ETH’ye satıldı ve bu da kabaca 450.000 USD’ye dönüştü.

GeeGazza Eminem’e teşekkürlerini Twitter’dan iletti.

I’m living in a simulation.

Thank you @Eminem for buying my ape and joining the club!

Madness. Let me write a lyric in your next single 🤣 pic.twitter.com/myGNRmMLeD

— GeeGazza  (@Gee__Gazza) December 31, 2021