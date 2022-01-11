Netflix, başrollerinde Lily Collins, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu ve Lucas Bravo gibi isimlerin yer aldığı ‘Emily in Paris’ dizisinin, 3. ve 4. sezon için onay aldığını duyurdu. Dizi, Şikago‘da pazarlama uzmanı olarak çalışan Emily‘nin bir iş fırsatı yakalayarak Paris’e taşınmasını ve burada yaşadığı maceraları konu alıyor.

İlk sezonu 2020‘de Netflix‘de yayınlanan dizinin ikinci sezonu ise 22 Aralık 2021‘de yayınlanmıştı. Netflix, “Emily in Paris“in ikinci sezonunun yayınlandığı ilk beş gün içerisinde 107,6 milyon saat izlenme alarak 94 ülkenin top 10 listesinin ilk sırasına yerleştiğini açıklamıştı.