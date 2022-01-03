Netflix‘in sevilen dizilerinden ‘Emily in Paris‘in ikinci sezondaki kombinlerinden öne çıkan parçaları sizin için derledik.
Başrollerinde Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park gibi isimlerin yer aldığı ‘Emily in Paris‘ dizisinin ikinci sezonu 22 Aralık‘ta yayınlandı. Dizide ‘Emily‘ karakteri başta olmak üzere, karakterlerin giydiği kıyafetlerde oldukça konuşuluyor.
İşte ‘Emily in Paris‘ dizisinin yeni sezonunda öne çıkan parçalar…
1) Emily’nin yeşil odaklı renkli kombini
Ceket: Elie Saab
Üst: Versace
Etek: Mugler
Çanta: Tod’s
Ayakkabı: Brian Atwood
2) Camille’nin siyah-beyaz şık kombini
Ceket: Balmain
Pantalon: Patou
Çanta: Patou
Gözlük: Zeus & Dione
3) Sylvie’nin fuşya rengini sevdiren şık kombini
Kaban: Maison Rabih Kayrouz
Elbise: Maison Valentino
Çanta: Maison Valentino
Ayakkabı: Francesco Russo
4) Emily’nin sıcak renklerden oluşan kombini
Ceket: Hermes
Elbise: Self-Portrait
Ayakkabı: Hermes
Çanta: Longchamp
5) Emily’nin ceketiyle gözleri üzerine toplayan kombini
Ceket: Vassilis Zoulias
Ayakkabı: Skorpios
6) Mindy’nin göz kamaştıran kolyesiyle şık sahne kombini
Blazer: Martin Martin
Bralet: Livystudio
Kolye: Versace
Çanta: Gabo Guzzo
Çizme: Terry de Havilland
7) Emily’nin kırmızı-beyaz renklerden oluşan romantik kombini
Elbise: Anouki
Kolye: Fred Jewelry
Ayakkabı: Patou
Çanta: Roger Vivier
8) Emily’nin desenleri bir araya getiren kombini
Blazer: Zara
Çanta: Polene
Üst: Dolce Gabbana
Şort: Dolce Gabbana
Ayakkabı: Dolce Gabbana
9) Emily’nin iş kombini
Yelek: Zara
Üst: Maje Paris
Etek: Miu Miu
Kemer: Maison Valentino
Çanta: Roger Vivier
10) Emily’nin yazı hissettiren şık kombini
Bluz: My Beachy Side
Jean: Maje Paris
Gözlük: Miu Miu