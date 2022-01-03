Netflix‘in sevilen dizilerinden ‘Emily in Paris‘in ikinci sezondaki kombinlerinden öne çıkan parçaları sizin için derledik.

Başrollerinde Lily Collins, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Ashley Park gibi isimlerin yer aldığı ‘Emily in Paris‘ dizisinin ikinci sezonu 22 Aralık‘ta yayınlandı. Dizide ‘Emily‘ karakteri başta olmak üzere, karakterlerin giydiği kıyafetlerde oldukça konuşuluyor.

İşte ‘Emily in Paris‘ dizisinin yeni sezonunda öne çıkan parçalar…

1) Emily’nin yeşil odaklı renkli kombini

Ceket: Elie Saab

Üst: Versace

Etek: Mugler

Çanta: Tod’s

Ayakkabı: Brian Atwood

2) Camille’nin siyah-beyaz şık kombini

Ceket: Balmain

Pantalon: Patou

Çanta: Patou

Gözlük: Zeus & Dione

3) Sylvie’nin fuşya rengini sevdiren şık kombini

Kaban: Maison Rabih Kayrouz

Elbise: Maison Valentino

Çanta: Maison Valentino

Ayakkabı: Francesco Russo

4) Emily’nin sıcak renklerden oluşan kombini

Ceket: Hermes

Elbise: Self-Portrait

Ayakkabı: Hermes

Çanta: Longchamp

5) Emily’nin ceketiyle gözleri üzerine toplayan kombini

Ceket: Vassilis Zoulias

Ayakkabı: Skorpios

6) Mindy’nin göz kamaştıran kolyesiyle şık sahne kombini

Blazer: Martin Martin

Bralet: Livystudio

Kolye: Versace

Çanta: Gabo Guzzo

Çizme: Terry de Havilland

7) Emily’nin kırmızı-beyaz renklerden oluşan romantik kombini

Elbise: Anouki

Kolye: Fred Jewelry

Ayakkabı: Patou

Çanta: Roger Vivier

8) Emily’nin desenleri bir araya getiren kombini

Blazer: Zara

Çanta: Polene

Üst: Dolce Gabbana

Şort: Dolce Gabbana

Ayakkabı: Dolce Gabbana

9) Emily’nin iş kombini

Yelek: Zara

Üst: Maje Paris

Etek: Miu Miu

Kemer: Maison Valentino

Çanta: Roger Vivier

10) Emily’nin yazı hissettiren şık kombini

Bluz: My Beachy Side

Jean: Maje Paris

Gözlük: Miu Miu