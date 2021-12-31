Oyunculuğu, stili ve duruşu. Onu o yapan birçok değer her geçen gün daha iyi işlere imza atmasına olanak sağlıyor. Elle Fanning’den bahsediyoruz! Attığı çoğu adımla insanları etkilemeyi başaran oyuncu 2021’e damgasını vuran isimler arasına adını yazdırdı.

Bir aileden bir yıldız çıkar’’ cümlesi artık tarihin tozlu raflarına kaldırılıyor. Fanning ailesinin yıldızı ünlü aktris Dakota Fanning ile parlamaya başlasa da, en az ablası kadar başarılı olacağının sinyalini veren Elle de çocukluk yıllarından itibaren bu ışıltılı dünyaya göz kırpıyordu.

Tabii ki şöhret basamakları birden değil, teker teker ve azimle çıkılıyor. Deja Vu filmindeki figüranlık deneyimini saymazsak ilk olarak I Am Sam filmiyle ablası Dakota’nın küçüklüğünü canlandırarak kariyerine adım attı genç oyuncu. Asıl rol yeteneğini ise Maleficent filmiyle seyirciye sergiledi. Angelina Jolie ile aynı projede yer alarak kariyerini cilaladı. Sonrasında şöhret grafiği git gide yükselmeye devam etti. Podyumların başkahramanlarından olan modellerin kendi aralarında yaşadığı güzellik kıyaslamalarını konu alan Neon Demon filmi, ünlü oyuncunun moda dünyasına giriş yapmasında önemli bir rol oynadı. Bu film ile yeni bir dünyaya merhaba diyen Elle Fanning şimdilerde her geçen gün ününü artırarak sadece oyunculuktaki başarısıyla değil stiliyle de yükselen yıldızlar arasındaki yerini alıyor.

Stil kodları

Bir oyuncunun stil sahibi olduğuna karar verdiğimiz kıstaslar nelerdir? Yaptığı iş birlikler, tercih ettiği markalar ya da sahip olduğu stiller… Yapbozun her parçası bir bütünü oluşturmada önemli bir rol oynasa da asıl kıstasın göreceli bir kavrama dayandığını söyleyebiliriz. 2014 yılında Miu Miu ile çıktığı yolculukta markanın yüzü haline gelen oyuncu, birçok kişi tarafından beğenilmeye başladı. 70’ler esintili seçimleriyle günlük stilini taçlandıran oyuncu, son zamanlarda kırmızı halı görünümleriyle de büyük bir alkışı hak ediyor. The Great dizisindeki başarılı oyunculuğu kadar, estetik bir göze sahip olmasıyla da adından söz ettiriyor. Dantel ve tül detaylarını stiline uyarlamayı başararak önümüzdeki dönemlerde nasıl bir çizgide karşımıza çıkacağı konusunda da merak uyandırıyor.