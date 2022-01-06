Oyuncu Elçin Sangu geçtiğimiz günlerde, “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var” açıklamasını hatırlatan gazetecilere, “Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim” yanıtını verdi.

Arnavutköy’de görüntülenen güzel oyuncu Elçin Sangu, gazetecilerle sohbet etti. Geçtiğimiz haftalarda, “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah’ dediğim ünlüler var” şeklindeki açıklamasını hatırlatan gazetecilere, “Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim. Prensiplerim gereği sorun çıkaran insan ile çalışmam!” yanıtını verdi.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz gün Arnavutköy’deydi. Aralarında meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy’un da bulunduğu arkadaş grubu ile bir mekanda yaklaşık dört saat oturan Sangu, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

36 yaşındaki oyuncu, “Tiyatro provası var, şu an onunla ilgileniyorum. Tamamen yeni bir oyun olacak. Onun heyecanı var bakalım pandemi koşullarında ne kadar gidecek, hep beraber göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Elçin Sangu, geçtiğimiz haftalarda “Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var. ‘Allah belasını versin, sektörden silinir inşallah. Bu niye böyle paralar kazanıyor’ dediğim ünlüler de var.” şeklindeki açıklamasıyla dikkat çekmişti. Ünlü isim, bu konuşmalarının hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

Hepimizin yok mu böyle düşünceleri? Yani insani değerleri olmayan, gayet de içimin rahat ettiği sonuna kadar savunduğum bir açıklamam bu benim. Sette karşılaştığım tipler, isim tabii ki vermeyeceğim.

Sangu, “Bu kişilerle tekrardan bir projede yer alır mısınız?” sorusuna ise “Prensiplerim gereği sorun çıkaran insan ile çalışmam!” yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu daha sonra yeni aldığı gözlenen otomobiline bindi. Elçin Sangu’nun arabasının değeri ise yaklaşık 2 milyon TL.