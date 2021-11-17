Eda Ece’den Danilo Zanna itirafı: Danilo’yu setten sonra hiç görmedim

İtalyan şef Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirebilek’ten boşanacağını açıkladıktan bir süre sonra oyuncu Eda Ece ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü şef konuyla ilgili sessizliğini korurken, güzel oyuncu Ece‘den ilk açıklama geldi. Zanna ile aralarında çıkan ‘aşk yaşıyorlar’ haberleri nedeniyle öfkeli olduğunu belirten Ece, sosyal medya hesabından sert açıklamalar yaptı.

Danilo Zanna ile 2016 yılında ‘Görümce’ adlı sinema filminde birlikte rol aldığını söyleyen Eda Ece, Twitter hesabından konuyla ilgili çıkan iddiaları yalanladı.

İşte ünlu oyuncunun yaptığı o açıklama…

“2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo’yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen “sık sık görüşüyorlar” haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haber işini ne olur yapmayın. Ne kadar gereksiz.”

“İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun, ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar. Sonrasında açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında. Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil.”

“Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım. Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum.”

2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen "sık sık görüşüyorlar" haberlerini şikayet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini nolur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz — Eda Ece (@edaeceu) November 16, 2021

İnsanı mesleğinden soğutuyolar.Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün,bu yüzden hertürlü yalan haber başına gelebilir!sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar sonra sen açıklama yapmak,avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında.Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil — Eda Ece (@edaeceu) November 16, 2021