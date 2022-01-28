Dün gece İstanbul’dan Rize’nin Fındıklı ilçesine getirilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesi Fındıklı Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze namazının kılınacağı ilçe merkezindeki Merkez Camii’ne getirildi.

Ece Erken tabuta sarılıp gözyaşı döktü

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun cenazesinin getirilmesinin ardından taziyeleri kabul etmek için kendilerine tahsis edilen Tuncer Ergüven Sosyal Tesisleri’nden eşi ünlü sunucu Ece Erken, kayınpederi babası Akif ve kayınvalidesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu yürüyerek camiye geçti.

Ece Erken, eşinin tabutunun başına geçerek tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, arkadaşları kendisini güçlükle teskin etti.

Fikret Orman da camiye geldi

Anne Hacer Mahmutyazıcıoğlu da oğlunun tabutu başında gözyaşı dökerken, Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman da camiye gelerek aileye taziyelerde bulundu.

Ağabey Celal Mahmutyazıcıoğlu, “Acımız büyük. Böyle bir durumda ne söylenebilir ki söylenecek bir şey yok” diye konuştu.

“Onun yerine keşke ben ölseydim”

Taziyelerin kabul edildiği tesise gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eşi Ece Erken de arkadaşlarına sarılarak, ağladı. Eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyi taşıyan Ece Erken, “Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim” diyerek gözyaşı döktü.

“Oğlum benim, kocaman oğlum”

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun annesi Hacer Mahmutyazıcıoğlu ile eşi Ece Erken, Mahmutyazıcıoğlu’nun tabutu başında gözyaşı döktü. Hacer Mahmutyazıcıoğlu, “Oğlum benim, kocaman oğlum” diyerek tabuta sarıldı. Ece Erken de elinden bırakmadığı eşinin fotoğrafını öptü. Cenazeye Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşi Benan Kocadereli de katıldı. İHA/DHA