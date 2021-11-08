Ebru Şallı: Hayatımızın her anında spor var

Sunucu Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş’la yürüyüş yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz sabah erken saatlerde Tarabya’da yürüyüş yapan çift, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Pilates deyince akla gelen ilk isimlerden olan Ebru Şallı, “Hayatımızın her anında spor var.” dedi. Geçtiğimiz haftalarda eşi Uğur Akkuş’ın ofisine giderek Akkuş’a pilates yaptıran Şallı, “Uğur’a da bildiğiniz üzere pilatesi sevdirmeye çalışıyorum. Hiç vakit bulamadığımızda bile 1 saat yürüyüş yaparak, günü sporsuz geçirmemeye çalışıyoruz” dedi.