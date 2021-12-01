Geçtiğimiz akşam ‘Aykut Enişte 2′‘ filminin galasında görüntülenen ve gazetecilerle konuşan güzel oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, komedi oyunculuğunun drama oyunculuğuna göre daha zor olduğunu ifade edip şu ifadeleri kullandı; “Sahnede komedi zor iş, ağlama daha büyük bir ortaklığı var. Hepimiz aynı şeylere ağlayıp üzülüyoruz ama gülmeye gelince iş herkesin güldüğü şeyler, algısı ve espriler birbirinden çok farklı oluyor. Komedi yapmak işte bu yüzden daha zor.”

Oyunculukta çok ayrım yapmadığını söyleyen Cündübeyoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Bana gelen işler arasında komedi daha çok, aslında bu konuda hiç de şikayetçi değilim. Eğer eliniz yüzünüz düzgünse, belli şekil şemaliniz varsa komedi yapmak gittikçe daha da zorlaşıyor, ben bu klişeyi kırdığım için kendi adama çok ama çok mutluyum. Gülme kredim oldukça yüksek seyircilerde. Keza tiyatroda hala güldürmeyi başarıyorum” ifadelerinde bulundu. Güzel oyuncunun bu açıklamasından sonra sosyal medya ikiye bölündü. Tipin komedyenlikte önemine dair bir çok kişi haklılık ve haksızlık payını konuştu.