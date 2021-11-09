Doğa aşıkları için İstanbul’da hafta sonu gidilebilecek 5 yer

Polonezköy

İstanbul Anadolu Yakası’nda, Beykoz’da şehirden uzak bir yerde bulunan Polonezköy’de doğayla iç içe güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Güne güzel bir kahvaltı ile başlayarak, sonrasında doğa içinde yürüyüş yapabileceğiniz Polonezköy, hafta sonu kaçamağı yapabileceğiniz yerlerden birisi.

2. Şile

İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan Şile, hafta sonu şehrin gürültüsünden kaçmak için gidilebilecek en güzel yerlerden birisi. Şile Feneri, Ağlayan Kayalar ve Şile Kalesi’nin bulunduğu bu yerde, birbirinden güzel manzaralarda fotoğraf çektirebilirsiniz.

3. Ağva

İstanbul Anadolu Yakası’nda Şile’ye bağlı olan Ağva’da, koylar, göller, nehirler, şelaleler, mağaralar gibi birçok doğal güzelliği ziyaret edebilirsiniz. Ağva’da doğa yürüyüşü yapabilir, balık tutabilir, deniz bisikletine binebilirsiniz.

4. Garipçe

İstanbul Avrupa Yakası’nda Sarıyer ilçesine bağlı Garipçe, boğaz kıyısındaki eşsiz manzarasıyla hafta sonu güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Boğaz manzarası eşliğinde güzel bir kahvaltıyla güne başlayabilir, bir balıkçıda akşam yemeği yiyerek günü bitirebilirsiniz. Sultan III. Mustafa tarafından 1757-1774 yıllarında yaptırılan Garipçe Kalesi de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi.

5. Belgrad Ormanı

İstanbul Avrupa Yakası’nda, Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı’nda güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Belgrad Ormanı’nda bulunan 6 km’lik yürüyüş parkurunda yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca ormanın içinde bulunan piknik alanlarında doğayla iç içe güzel bir hafta sonu kahvaltısı yapabilirsiniz. Belgrad Ormanı içinde bulunan alanlarda yeşillikler içinde de bol bol fotoğraf çekilebilirsiniz.