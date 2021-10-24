Didem Soydan Burak Deniz Aşkı Neden Bitti?

Didem Soydan ve Burak Deniz aşkının bitmesinin sebebinin, Soydan’ın son zamanlarda yaptığı cüretkar paylaşımlar olduğu öğrenildi.

Aşklarıyla sıkça magazin gündeminde yer alan çiftin son zamanlarda aralarında soğukluk olduğu öğrenildi. Bu soğukluğun nedeninin ise Burak Deniz’in, Didem Soydan’ın son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlardan duyduğu rahatsızlık olduğu ortaya çıktı.

“Bu pozlar bize fazla gelir”

Takvim’in haberine göre; Didem Soydan’ın cesur pozlarından rahatsızlık duyan Burak Deniz, Soydan’a, “Mesleğine saygı duyuyorum ama lütfen çizgiyi aşma. Bu pozlar bize fazla gelir” sözleriyle sitem etti. Soydan’ın ise, “Ben seninle birlikte olmadan önce de böyleydim” diyerek rest çektiği konuşuluyor.

Yaşanan tartışmanın sonrasında çift, birbirini sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı. İkilinin, aralarında geçen tartışmadan sonra ayrılık kararı aldığı söyleniyor.