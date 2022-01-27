Oyuncu Deniz Çakır’dan şarkıcı Gülşen’e destek açıklaması geldi. Çakır, “Ayrıca çok da yakışmış. Yürü be Gülşen! Rahatsız ediyorsa bakma, izleme” dedi.

Bloomberg HT’de Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Fatih Altaylı ile Bire Bir’ programının konuğu olan Deniz Çakır son günlerde sahne kıyafetleri yüzünden hedef haline getirilen şarkıcı Gülşen’e destek çıktı

“Kime ne ya! Sanane!”

Deniz Çakır, kadına şiddet konusunda, son günlerde iddialı sahne kıyafeti nedeniyle hedef haline gelen şarkıcı Gülşen’e de destek çıkarak şunları söyledi, “Kime ne ya! Sanane! İnsanları, bu tarz yaşam biçimleri, kıyafetleri üstelik bahsettiğimiz sahne insanı… Sen nasıl böyle bir hak bulabiliyorsun kendinde! Onun seyircisi… Kıyafetine gelene kadar… Ayrıca çok da yakışmış. Yürü be Gülşen! Rahatsız ediyorsa bakma, izleme. Bunu hoyratlıkla yapabilen insanlar kendi hayatlarında arıza olan insanlar.”