Demet Özdemir Güzellik Sırrını Söyledi!

En son “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, Levent’te kameralar karşısında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Düzenli olarak sporla ilgilendiğini belirten Özdemir, yeni yapmaya başladığı ‘Yüz Yogası’nın da oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Diğer bir yandan Demet Özdemir, Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş ortaklığıyla hazırlanan bu seneki Pembe Top Sahada projesi için gönüllü destekçi olacağını dile getiren 29 yaşındaki güzel oyuncu cümlesine şu şekilde devam etti.

“Eskiden dans ettiğim salonlarda şimdi top atacağım. Benim için gurur duyacağım bir gün olacak. Aslında bu konu hakkında pek bilgim yoktu ama bu sayede çok şey öğrendim. Kanser korkutucu geliyor ama erken tanı çok önemli. Onun için herkesin yapması gerekiyor. Yoğunluktan dolayı bazen unuttuğum oluyor ama ben de elimden geldiğince kontrollerimi yaptırıyorum”