Demet Akalın’dan Hadise hamlesi

Hadise’nin Reza Zarrab ile çıkan haberlerinden sonra Ebru Gündeş’in yanında yer alan Demet Akalın’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Hadise hamlesi herkesi şaşırttı. Hadise’ye zeytin dalı uzatan Akalın’ın bu hareketi Ebru Gündeş’i sildi olarak yorumlandı.

Hadise’nin şarkısını hikayesinde paylaşarak destek olan Akalın, Ebru Gündeş’i de takipten çıktığı iddia edildi. Demet Akalın’ın bu hareketi herkesi şaşırttı. Takipten çıkartma iddiasına yanıt veren Akalın; “Hiç Ebru Gündeş’i takip etmedim, Hep like’larım (beğenirim), anasayfama koyarım Ebru’yu, Ebru benim canım” açıklamasında. bulundu.