Defne Samyeli’nin sahne kıyafeti olay oldu

Önceki akşam Maslak’ta bir mekanda, şarkıcı Defne Samyeli ve klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı. Nostaljik şarkılarla ile gecenin açılışını yapan Şenlendirici, çaldığı parçalarla dinleyenleri mest etti. Organizasyonun ilerleyin saatlerinde sahneye çıkan Defne Samyeli, Raşit Bağzıbağlu imzalı transparan elbisesiyle geceye damgasını vurdu. İlk defa gazino konseptiyle sahne aldığını söyleyen assolist Samyeli, “Eski gazino günleri aklıma geldi, Yeşilçam filmlerindeki gibi” dedi. Konuklar arasında yer alan 18 yaşındaki Derin Talu, annesinin konserini en ön sıralardan keyifle izledi.