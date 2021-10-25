Deep Web Nedir?

Deep web Nedir? Türkçe karşılığı ”Derin Web” dir. Deep web arama motorları tarafından fark edilen ve ulaşılabilen bir ağ değildir. Diğer internet kullanıcıları tarafından, ulaşabilmesi mümkün olmadığı için, dünya çapında kullanılan karanlık ağa denir. Deeb web’in diğer adı Derin ağdır.

Arama motorları tarafından deep web ağı indexlenememektedir. Normal internet kullanıcıları tarafından, www, worl, widw, web gibi kullandıkları tarayıcılarla bu ağa ulaşmaları mümkün değildir. Deep web’in diğer adına buz dağı denir. Kullanıcının deep web’e giriş yapması ile buz dağı görüntüsü karşılamaktadır. Deep web giriş bölümü, buz dağının yüzey bölümüdür. Deep web’te daha derinlere inebilmek için kullanıcıda yetkili işlemci olması gerekmektedir. Yani Deep web’te gezinebilmek için, internetin karanlık dünyasında dolaşabilmek için özel tarayıcılar kullanmak gerekmektedir.

Deep Web’e Nasıl Girilir?

Deep web’e girmek için, özel bir ağ gerekir. Google, Yandex, Yaho gibi ağlarla Deep web ağına girmek imkansızdır. Bu tarayıcılar arasında en bilinen, Tor Browser tarayıcısıdır. Bedava anonim yazılımı olan bu tarayıcı, kullanıcının IP adresini maskeleyerek başkalarının görmesini engellemektedir. Böylece takibi yapılamadığı için rahat bir şekilde kullanılmasını sağlayarak, tam bir anonim garantisi altına alır. Bu durum yalnızca Deep web’te giriş bölümü için geçerlidir. Diğer bölümlere geçiş yapabilmek için özel tarayıcıların kullanılması gerekmektedir.

Bilgisayar üzerinde yalnızca gezinmek ve videolar izlemek için kullanan, iyi bir hacker olmayan kişiler için, uygun olmayan internet ağıdır. Çünkü Deep web kullanıcıları daha çok ajanlardan, polislerden, suç örgütlerinden, yasa dışı işlerin döndüğü bir yerdir. Ayrıca virüslerin üretim yeri olması sebebiyle, normal bir kullanıcının, bu ağda dolaşması kesinlikle sakıncalıdır.

Deep web sitesi için destekleyici yönlendiriciler bulunmaktadır. Bu yönlendiricinin en büyük aktif olan destekçisi, Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile Amerikan National Sicience Foundation’dur. Böyle olmasının nedeni, Amerikan istihbaratını korumak amaçlanmaktadır.

Deep Web’in Zararları Nelerdir?

Debb web’in zararları denildiğinde en başında, Deep web’ gezinildiği zaman, bilgisayara virüs girmesi kaçınılmaz olur. Ayrıca Deep web ile paylaşım yapıldığı zaman, hackerler tarafından bulunup kullanıcıya suç atılması büyük olasıdır. Deep web zararları denildiği zaman yasa dışı ilişkilerin tamamı burada gerçekleşmektedir.

Deep web’e giriş yapıldığı zaman katmanlar olduğu görülür. Bu katmanlardan ilk olanı, kullanıcıların kendi özel alanlarının olduğu bölümdür. Her kullanıcı adminleri burada bulunmaktadır. 2. ve 3. katmanlarda illegal sitelerinin, virüs yuvalarının ve suç örgütü olan tüm işlemlerin bu bölümde görmek mümkündür. Ayrıca Deep web’te, Tor tarayıcısını kullanarak bu katmanlarda dolaşabilmek için anahtar gerekir.

4.katmanda rehber olan Tor’un tavsiyeleri dinlenerek gezilmesi gerekmektedir. Yoksa kullanıcının başı, beklenmedik şekilde belaya girebilir. 5. katmanda kanunun ve düzenin olmadığı bir yerdir. Kanunsuz işlerin paylaşıldığı bölümdür. Ayrıca sır olan internet erişimlerinin paylaşıldığı yerlerden biridir. 6. katmanda Tor ile dolaşmak mümkün değildir. Tarikat örgütleri, kiralık katillerin bulunduğu yerdir.

Deep Web Kullanıcıları Kimlerdir?

Deep web kullanıcıları arasında, kiralık katiller, veri satıcıları, bilim adamları, kaçakçılar, sapıklar, ajanlar, uyuşturucu tacirleri, teröristler, porno tacirleri gibi yasa dışı bütün işlemlerin rahatça paylaşıldığı ve yasa dışı işlerin döndüğü yerdir. Organ mafyalarının, deney için insan alıp sattığı ve uyuşturucuların rahatlıkla satılabildiği yerdir. Ani ve acısız saniyeler içerisinde bir ölüm sağlayan hapların rahatça satılabildiği yerdir.

Deep Web (Derin Ağ) Neleri Kapsamaktadır?

Deep web (Derin ağ) kapsamı, içerisinde çok az bir bölümü legaldir. Daha çok buz dağının görünmeyen kısmı illegal olarak yürütülmektedir. Bu nedenle Deep web yalnızca gezinti ve merak edildiği için dolaşılabilecek bir ağ değildir. Yasa dışı işlerin döndüğü ve paylaşımların yapıldığı sitelere karanlık ağ denilmektedir.

Deep Web giriş bölümünde bulunan işlemler ise şu şekildedir.