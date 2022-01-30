Türk sinemasının usta isimi Cüneyt Arkın yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Posta gazetesine konuşan Yeşilçam’ın usta oyuncularından Arkın gündem yaratacak sözler söyledi. Arkın “Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Genelde ‘Hayır’ demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz.”