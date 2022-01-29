Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Çocuklar Duymasın disi ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Altuğ, “”Şu an için böyle bir şey yok ama neden olmasın? ‘Olmaz’ demiyorum ama” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte alışverişte görüntülenen ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin 20’nci yılı için paylaşım yaptığı hatırlatılan ‘Hüzünlendiniz mi?’ sorusuna ilişkin yanıt veren Altuğ, “Hayır hüzünlenmedim, tam tersine çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum, içerisinde olmaktan çok keyif aldığım bir proje. Yirminci senesinde kutlamak yakışırdı. Bu tür görevler benim; kutlamaları, tarihleri akılda tutan benim. Birol (Güven) diziyle alakalı bir şey soracaksa beni arayıp soruyor arşive açıp bakmaktansa” dedi.

Dizi yeniden başlayacak mı?

Pınar Altuğ, dizinin tekrar yayınlanmasıyla ilgili sorulan soruya ise “Şu an için böyle bir şey yok ama neden olmasın? ‘Olmaz’ demiyorum ama, her şey oluyor. Biz şu anda bir korku filmi izliyor gibiyiz, kim derdi ki şu maskeleri suratımıza takıp iki senedir sokaklarda gezeceğiz?” diye cevap verdi.