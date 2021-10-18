Cilt Tipine Göre Bakım Rehberi

Cilt tipini belirleyen en büyük faktör ciltteki yağ ve sebum oranıdır. Her cildin yapısı ve ihtiyaçları bu nedenle birbirinden farklıdır. Etkili bir cilt bakımı uygulamak için doğru ürünleri bir araya getirin. İşte sizler için hazırladığımız cilt bakım önerileri…

Kuru ciltler

Nemsizlik problemi yaşayan kuru ciltler, kırışıklığa ve erken yaşlanmaya karşı savunmasızdır. Hava koşulları da cildin kurumasına sebep olabileceği gibi cilt kuruluğu genetik kaynaklı da olabilir. Hassas olma eğilimindeki kuru ciltlerin en büyük avantajı ise ciltteki yağ eksikliğinden ötürü gözeneklerin küçük, cildin pürüzsüz olmasıdır.

Ne kullanmalı?

Kuru bir cilde sahipseniz nemlendirici bir numaralı yardımcınız olacaktır. Besleyici serumlar, göz kremi, nemlendirici tonik ve nem maskeleri cilt bakım rutininizin vazgeçilmez ürünleri olmalıdır.

Clinique, Moisture Surge yoğun nemlendirici, 100 TL

Origins, GinzingRefreshing Energygöz kremi, 209 TL

L’Occitane, Reset serum 30 ml, 655 TL

Sephora, Cinnamon yüz maskesi, 40 TL

Dermoskin, Ato Probiyotik krem, 80 TL

Yağlı ciltler

Yağlı ciltler akneye ve lekeye meyilli cilt tipidir. Sivilce, siyah nokta, yaz bezeleri ve geniş gözenekler bu cilt tipinin karşılaştığı en büyük sorunlardan birkaçıdır. Sebum üreten yüzün T bölgesinde sık sık parlama olur ve kontrol altına almak için sıkı bir cilt bakımına ihtiyaç duyulur.

Ne kullanmalı?

Cilt problemlerine olan eğilimi azaltmak için su bazlı nemlendiriciler tercih edilmeli, gözenekleri arındırmak için temizleme jeli, küçültmek için ise tonik kullanılmalıdır. Haftada 1-2 defa peeling uygulaması etkili olacaktır.

Bioderma, Sébium Lotion tonik, 127 TL

Lierac, Sébologiepeeling etkili maske, 314 TL

Shiseido, White Lucent Overnight nemlendirici jel, 890 TL

La Roche Posay, Effaclar temizleme jeli, 140 TL

Normal Ciltler

Yağlı veya kuru ciltlerin yaşadığı problemleri yaşamayan bu cilt tipi, siyah nokta veya akne gibi problemlerle karşılaşmaz. Kuru olmadığı gibi yumuşak ve esnek bir yapıya sahiptir. Yağlanma problemi yaşamaz ve mevsimsel değişiklikler cilt dengesini bozmaz.

Ne kullanmalı?

Temelde cilt bakım rutinine devam etmeleri yeterlidir. Düzenli temizlik, tonikleme, nemlendirme ve güneş koruyucu adımlarını takip ederek cilt sağlığını koruyabilirler.

Yves Rocher, Pure Algue temizleyici jel, 75 TL

Sinoz, 24K Altınyüz bakım serumu, 140 TL

Clarins, Dry Touch güneş koruyucu, 287 TL

Vichy, Aqualia Termal nemlendirici, 210 TL

Caudalie, Beauty Elixir tonik sprey, 295 TL

Karma Ciltler

Koşullara bağlı olarak değişim gösteren bu cilt tipi hem kuruluk hem de yağlanma problemi yaşayabilir. T bölgesi genelde yağlanma eğilimindeyken yanak ve çene bölgesi kuru olur. Mevsim geçişleri bu dengeyi sık sık değiştirebilir.

Ne Kullanmalı?

Parlamaya eğilimli olan T bölgesi için yağlı ciltlere uygun olan ürünler, diğer bölgeler için ise nem dengesini koruyan su bazlı nemlendiriciler tercih edilmelidir.

CeraVe, nemlendirici krem, 125 TL

Cosmed, Hydrating Milky Cleanser temizleyici süt, 75 TL

Kiehl’s, Ultra Facial Oil-Free tonik, 239 TL

L’Oréal Paris, Hyaluron Uzmanı kağıt yüz maskesi, 28 TL

The Body Shop, Drops of Youthnemlendirici serum, 350 TL